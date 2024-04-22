Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Втім, на їх думку, за умови швидкого надходженняпакету допомоги від США Збройні сили України зможуть призупинити ворожий наступ.

«ISW продовжує оцінювати, що українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні, очікуючи на безпекову допомогу США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть притупити поточний російський наступ, якщо припустити, що американська допомога надійде швидко», – йдетьсяу звіті.

Підтверджує слова аналітиків й начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

В інтерв’ю ВВС Ukrainian він розповів, що важкийперіод чекає Україну вже у травні-червні цього року.

«Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть», – стверджує він.

На уточнююче питання чи стосується це фронту, Буданов відповідає так:

«Я і про фронт у тому числі. Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня».

Допомога від США буде сприяти ефективній обороні та надасть українським військовим перепочинок, проте навряд чи без залучення додаткових ресурсів призведе до зламу у перебігу війни, – зазначають аналітики видання Bloomberg.

У виданні стверджують, що також чималозалежатиме від того, наскільки швидко допомогавід США потрапить на фронт, адже за шість місяців затримки пакета у Конгресі українська армія зіткнулася з гострою нестачею боєприпасів іживої сили, чим зараз користуються окупанти.

Тим часом голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер анонсував, що зброя, серед якоїATACMS, може бути доставлена в Україну до кінця наступного тижня. Та додав, що це станеться за умови якщо Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.

Микола Бєлєсков, науковий співробітник київського Національного інституту стратегічних досліджень, зазначає, що допомога дасть можливість уповільнити просування рф, провести «ефективну оборону» та мінімізувати втрати.

Проте, на його думку, для власного просування Україні потрібна додаткова допомога, що у випадкуз США є складною перспективою через опірреспубліканців у Конгресі.

«Питання в тому, чи буде допомога і в якому обсязів 2025 році і далі, адже стратегія Путіна полягаєу вичікуванні», – пояснює Бєлєсков.

CNN з посиланням на джерела серед американських чиновників пише про те, що США хочуть передати Україні якнайбільше допомоги досічня 2025 року, адже невитрачені кошти, виділеніна допомогу Україні, може заблокувати Дональд Трам, якщо його знову оберуть президентом.

«Важливо не тільки те, щоб гроші були виділені, але й те, щоб вони були виплачені до виборів, оскільки будь-які невитрачені кошти 2024 фінансового року, може статися, заблокує Трамп», – повідомив виданню неназваний американський чиновник.

Ймовірність скасування допомоги від США у 2025 році якщо президентом стане Трамп допускають й у виданні Reuters.

За даними видання, можливе повернення екс-президента США Дональда Трампа може стати на заваді для отримання значної допомоги Україні. Трамп висловив сумніви щодо необхідності великих обсягів допомоги Україні та разом з деякими республіканцями виступає проти допомоги Україні, за винятком можливого надання кредиту.

І хоча Трамп нещодавно заявив про те, що «виживання України є важливим для Сполучених Штатів», розвиток подій у разі його перемоги на виборах передбачити складно.

Проте, навіть зараз його вплив на республіканців має негативні наслідки, адже їх руками у Палаті представників екс-президенту вдавалось тривалий час блокувати надання допомоги для України.

«Передусім, ухвалення такого пакету допомоги це можливість принаймні до самих виборів у США і можливої зміни влади там мати зрозумілу і гарантовану військову допомогу. Тут ми виграли передусім трохи більше часу для себе. Водночас ми маємо розвивати як власні військові спроможності, так і працювати з обома американськими політичними таборами для отримання нового пакету допомоги згодом», – в коментарі нашому виданню розповідає політичний аналітик Українсько-Американського інституту відповідальної політики Олександра Миколюк.

«Затримка військової допомоги це часткова, однак все більш гостра і відчутна нестача озброєнь та боєприпасів на фронті, чим почали особливо демонстративно керуватися російські окупанти. Зараз стратегічно важливо аби озброєння і боєприпаси було доставлено до ЗСУ якомога швидше, тому що ми платимо за очікування життями наших героїв», – пояснює вона.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що схвалення Палатою представників Конгресу США пакета військової допомоги Україні не було запізним, проте затримка мала реальні наслідки на фронті.

Про це генсек НАТО розповів в інтерв’ю телеканалу MSNBC.

Столтенберг повідомив, що ситуація на полі бою в Україні станом на сьогодні є складною, оскільки окупаційні війська мають значну перевагу в боєприпасах, тоді як українські військові змушені їх економити.

«Українці вже чотири місяці гірше озброєні. Уросіян було набагато більше боєприпасів, а Україна була змушена нормувати їхнє використання. Але ще не пізно. Українці продемонстрували величезну майстерність у захисті своєї країни», – підкреслив генсек НАТО.

Тим не менш президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю NBC News заявив, що ухвалення допомоги від США дасть Україні можливість перемогти у війні.

«Я думаю, що ця підтримка дійсно зміцнить ЗСУ, я молюся, і у нас буде шанс на перемогу, якщо Україна дійсно отримає систему озброєння, яка нам так потрібна, яка так потрібна тисячам солдатів», – стверджує глава держави.

Відповідаючи на запитання, чи допоможе цей пакет допомоги Україні виграти війну, чи лише затягне її, він зазначив, що «це залежить від того, коли ми насправді отримаємо зброю на місцях».

«Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу. Саме тому нам потрібномати системи озброєння. Стосовно конкретних термінів війни, то це залежить від того, як швидко військові отримають допомогу. Є дуже багато змінних, дуже багато факторів», – стверджує Зеленський.

Подібної думки притримується й керівник Офісу президента Андрій Єрмак. В інтерв’ю програмі Fareed Zakaria GPS на CNN він заявив, що схвалення у Конгресі США рішення про пакет допомоги Україні «збільшує шанси України на перемогу у війні».

«Це дуже важливе для нас рішення. Без сумніву, його прийняття збільшує наші шанси на перемогу над агресором, особливо зараз, коли ми бачимо, що росія готується до нового наступу», – заявив Єрмак.

«Ні для кого не секрет, що рф намагалася усіма можливими методами (у тому числі, на моюдумку, й терактом у ТЦ «Крокус» з «українським слідом») підірвати довіру до України та віру в нашу Перемогу, аби звести до мінімуму або й нанівець обсяги фінансової та військової допомогиз країн Заходу», – в коментарі нашому виданню розповідає консультант комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ілля Грязнов.

Усі їх намагання і витрачені для них трильйони рублів на дипломатичному, політичному, спецслужбістському, пропагандистському, торговому та суспільному фронтах зруйновані консолідованим рішенням Конгресу США, – додає він.

«Крім того, треба зауважити, що рф може використати логістичний час з формування та доставки пакетів оборонної допомоги для посилення наступальних і рейдових дій на Сході та Півдні, тож вірити в панацею невідʼємної допомоги США не варто, а саме героїчні та оригінальні дії моїх суміжних колег в умовах тотальної нестачі деяких боєприпасів дозволяють стримувати противника від просування вглиб України», – пояснює Ілля Грязнов.

«Лише після завершення логістичних операцій з доставки засобів ураження безпосередньо на всю лінію зіткнення, Сили оборони України зможуть відчути прибулі пакети допомоги та продовжувати здійснювати вогневе ураження підрозділів противника, унеможливлюючи втілення їх попередніх та створення нових нахабних планів», – резюмує він.

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