За проектом закону початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти (з 10-го класу) і вище.

Про це повідомляють у Верховній Раді.

“Законопроект направлений на здійснення мети формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України”, – зауважують у відомстві.

Підготовка громадян України до військової служби включає здійснення заходів, спрямованих на утвердження української національної та громадянської ідентичності, зокрема військово-патріотичне виховання, початкову загальновійськову підготовку, базову загальновійськову підготовку тощо.

За проектом закону початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти (з 10-го класу) і вище. Планується ряд змін в різні законодавства, зокрема, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про оборону України”, “Про освіту”, “Про основи національного спротиву”.

“Це важлива ініціатива для країни, про яку говорили ще з 14 року, і яку намагалися впроваджувати різні небайдужі люди, зокрема, ветерани війни, які розуміли, що АТО та ООС тривати вічно не буде і необхідно готувати населення, молоде покоління до великої війни з московитами. Колись і наші члени команди брали участь в проведенні вишколів для молоді і для нас це особливий момент, який сподіваємося буде розвиватися. Шкода, що такою ціною суспільство зрозуміло вагу подібних впроваджень”, – йдеться у повідомленні.