Призупинення надання послуг чоловікам мобілізаційного віку в дипломатичних установах є тимчасовим кроком та пов’язане з ухваленням Верховною радою нового закону про мобілізацію.

Про це йдеться на сайті відомства.

Після того як закон про мобілізацію набере чинності, з 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону про мобілізацію.

Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується причетними державними органами.

Всі заяви про надання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі. Чоловіки при цьому мають право подати заяву про вчинення консульських дій дитині чи іншій підопічній особі, але не для себе.

У разі потрапляння будь-якого громадянина України у надзвичайну ситуацію за кордоном (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо), співробітники консульської служби надаватимуть в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі.