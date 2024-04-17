Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що у лідерів американського бізнесу є інтерес до України, і важливо, щоб вона стала наступним місцем для їхніх інвестицій.

Про це Денис Шмигаль заявив у Вашингтоні Форуму партнерства США-Україна 2024.

За його словами, метою заходу було об’єднати зусилля для відновлення України, а також залучити американські інвестиції в економіку держави.

«На форумі були присутні лідери американського бізнесу, і ми бачимо великий інтерес до нашої країни. Для нас важливо, аби Україна стала наступним місцем їхніх інвестицій», – зазначив Шмигаль.

Він розповів про перспективні сектори економіки, а також кроки Уряду щодо трансформації нашої держави. Глава уряду наголосив, що завдяки чорноморському торговельному коридору Україна виходить на довоєнні об’єми експорту та продовжує розвивати Дунайський портовий кластер.

«Державно-приватне партнерство отримує нового імпульсу. Дерегуляція та скасування дозволів набирає обертів. З’являються нові індустріальні парки. Великі інвестори можуть отримати унікальні податкові та регуляторні пільги», – зауважив Прем’єр-міністр.

Він додав, що діє чотирирічна програма з МВФ, запущена й чотирирічна програма з ЄС Ukraine Facility.