Про це Денис Шмигаль заявив у Вашингтоні Форуму партнерства США-Україна 2024.
За його словами, метою заходу було об’єднати зусилля для відновлення України, а також залучити американські інвестиції в економіку держави.
«На форумі були присутні лідери американського бізнесу, і ми бачимо великий інтерес до нашої країни. Для нас важливо, аби Україна стала наступним місцем їхніх інвестицій», – зазначив Шмигаль.
Він розповів про перспективні сектори економіки, а також кроки Уряду щодо трансформації нашої держави. Глава уряду наголосив, що завдяки чорноморському торговельному коридору Україна виходить на довоєнні об’єми експорту та продовжує розвивати Дунайський портовий кластер.
«Державно-приватне партнерство отримує нового імпульсу. Дерегуляція та скасування дозволів набирає обертів. З’являються нові індустріальні парки. Великі інвестори можуть отримати унікальні податкові та регуляторні пільги», – зауважив Прем’єр-міністр.
Він додав, що діє чотирирічна програма з МВФ, запущена й чотирирічна програма з ЄС Ukraine Facility.
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