Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак впевнений, що Росія насправді не зацікавлена в жодних переговорах, оскільки хоче капітуляції України. Але Володимир Зеленський, як і український народ, ніколи не погодяться ні на Мінські угоди, ні на заморожений конфлікт.

Андрій Єрмак. Фото: AFP via Getty Images

Про це політик заявив в інтерв’ю Politico.

Глава офісу президента України, який очолював переговорну групу України з росіянами на початку війни, сказав, що угода з Москвою зараз абсолютно неможлива.

“Росіяни хочуть капітуляції України. Але цього ніколи не буде — ми всі, хто є в Україні, не приймемо жодних компромісів щодо нашої незалежності, щодо нашої територіальної цілісності, щодо нашої свободи. І президент України ніколи не погодиться ні на що, ні на Мінські угоди, ні на заморожений конфлікт. Я в цьому впевнений”, – сказав він.

Єрмак додав, що й український народ, попри втому, ніколи не погодяться на компроміси із Росією.

“Люди можуть сказати, що вони втомилися, але якщо ви запитаєте їх, чи хочуть вони піти на компроміс із Росією, вони рішуче скажуть “ні”. Люди все ще вірять у нашу перемогу”, – сказав Єрмак.