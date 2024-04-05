В Офісі Президента вважають, що Україна наближається до критичного моменту. Тому очікують, що Конгрес США ухвалить рішення про фінансування допомоги Україні найближчим часом.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляє в інтерв’ю Politico.

Як зазначає видання, Єрмак після чергової розмови з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном залишився впевненим, що допомога зрештою буде схвалена.

Він не уточнив, коли саме це станеться, але виловив впевненість, що Конгрес ухвалить рішення найближчим часом.

“Тим часом це коштує нам життів, і я дуже сподіваюся, що цього місяця буде ухвалено допомогу, тому що Україна наближається до критичного моменту“, – заявив Єрмак.

За словами Єрмака, атаки РФ по Україні за останні три тижні є частиною кампанії з держави-агресора з передумовами для великого російського наступу.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.