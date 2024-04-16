Україна несподівано відмовилася від укладення угоди з РФ та Туреччиною про безпечне судноплавство у Чорному морі, коли угода була майже досягнута.

Про це, посилаючись на чотирьох анонімних співрозмовників, знайомих з цією справою, пише агенція Reuters.

За даними видання, Україна та РФ два місяці за посередництва Туреччини вели переговори, домовляючись про гарантування безпечного перевезення вантажів у Чорному морі. Київ не хотів підписувати угоду офіційно, однак погодився, щоб президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про неї 30 березня – за день до місцевих виборів, які стали програшними для партії Ердогана.

“В останню хвилину Україна раптово вийшла з гри, і угоду було зірвано”, – розповіло джерело агентства.

Ще три спірозмовника видання підтвердили цю версію подій. Причини відмови невідомі. Російська, українська та турецька сторони відмовилися від коментарів.

Reuters має копію угоди. За її умовами, Київ та Москва мали надати гарантії безпеки торговим суднам у Чорному морі, зобовʼязавшись їх не обстрілювати, не захоплювати і не обшукувати, якщо вони порожні або заявили про невійськовий вантаж.

Міністерство закордонних справ України наразі не коментувало повідомлень щодо зриву угоди.

Туреччина та ООН допомогли виступити посередником у Чорноморській зерновій ініціативі, угоді, укладеній у липні 2022 року, яка дозволила безпечно експортувати в Чорне море майже 33 мільйони метричних тонн українського зерна.

Росія вийшла з угоди в липні 2023 року, поскаржившись, що її власний експорт продовольства та добрив стикається з серйозними перешкодами.