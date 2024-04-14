Збройні Сили України від 24 лютого 2022 року знищили близько третини кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації.

Про це сказав речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

“Але, звісно, є важливим якісний показник. Тому ще є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких вони мають десяток в акваторії Чорного моря, точніше нині в акваторії гавані в Новоросійську”, — наголосив Плетенчук.

Він зауважив, що на тлі втрат кораблів росіяни посилили активність винищувальної та розвідувальної авіації у Чорноморському регіоні.

Також Плетенчук відзначив роботу українських військових, завдяки яким вдалося відновити цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря, яке є критично важливе для експорту України.