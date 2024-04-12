Про це пише Portsmouth News.
Зазначається, що тепер передані кораблі ходитимуть під назвами “Чернігів” і “Черкаси”.
“Кораблі, кожен з яких служив понад 20 років у Королівському флоті, прибули на базу ВМС Портсмута, відпливши з Шотландії”, – пишуть журналісти й додають, що тральщики залишаться на базі, поки члени екіпажу пройдуть навчання, щоб підготуватися до пошуку мін у Чорному морі.
Тральщики базуватимуться в Портсмуті, поки члени екіпажу проходитимуть навчання, щоб підготувати їх до пошуку мін у Чорному морі.
“Кораблі наразі не можуть увійти в Чорне море через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових суден через Босфорську протоку під час війни. Однак вони створюватимуть критично важливий потенціал для України в її майбутньому захисті берегової лінії, оскільки Велика Британія прагне підтримати довгострокові можливості українських ВМС”, – заявив речник Міністерства оборони Британії.
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