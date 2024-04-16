На позачерговому засіданні керівної групи Коаліції дронів, що відбулося напередодні, Україна проінформувала партнерів про ситуацію на полі бою та нагальні потреби для відбиття атак ворога.

Повідомляє Міністерство оборони України.

Результати засідання:

Канада влітку розпочне передачу 450 багатоцільових БпАК SkyRanger. Литва виділить 3 мільйони євро на виробництво FPV-дронів для України. Нідерланди підтвердили наміри контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 мільйонів євро у співпраці з Данією та Німеччиною. Німеччина передасть розвідувальні дрони VECTOR 211.

«Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз», – звернулася до учасників засідання заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс закликав присутніх щодня памʼятати, що війна продовжується, тож час усім учасникам долучитися до підтримки ініціативи, яка набирає обертів і очікує на приєднання нових країн.