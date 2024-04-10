Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним підписали з британським урядом Рамкову домовленість щодо співробітництва у сфері оборонних матеріалів.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Домовленість було укладено під час Конференції британсько-українського оборонного співробітництва у Києві.

“Ця угода є черговим свідченням непохитної підтримки Великою Британією оборонних зусиль України та її довгострокового відновлення і допоможе зробити військові операції України більш ефективними“, – йдеться у повідомленні.

Розширення співпраці відкриватиме шлях до реалізації десятків проєктів між одними з найбільших оборонних компаній Великої Британії, Збройними силами України та українськими компаніями, зокрема, щодо створення стратегічних військових ремонтних об’єктів, відновлення цивільної інфраструктури та впровадження технологій для захисту від кібератак.

Міністр оборони України закликав представників десятків британських компаній – учасників форуму – інвестувати в Україну, створювати тут спільні підприємства задля спільної майбутньої перемоги.