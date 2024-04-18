Про це пише The Economist.
Як повідомляє видання, було відомо, що Україна має дрони, які можуть долати відстань понад 1000 кілометрів.
Однак наразі є компанії в які було інвестовано сотні мільйонів доларів для виробництва безпілотників дальнього радіуса дії, які можуть здатні шукати та вражати віддалені цілі.
Найкраща з нових моделей має запас ходу в 3 000 кілометрів і здатна досягти Сибіру. Її виробництво, пояснює видання, – вимушене, тому що західні партнери неохоче надавав Україні зброю дальнього радіусу дії.
“Відтоді, як президент Володимир Зеленський визначив пріоритетність цієї технології, Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіуса дії, здатні шукати та вражати віддалені цілі. Зараз їх виробляють півдюжини фірм”, – пише видання.