Україна має безпілотники, які можуть літати на відстань 3000 кілометрів та долітати до російського Сибіру.

Про це пише The Economist.

Як повідомляє видання, було відомо, що Україна має дрони, які можуть долати відстань понад 1000 кілометрів.

Однак наразі є компанії в які було інвестовано сотні мільйонів доларів для виробництва безпілотників дальнього радіуса дії, які можуть здатні шукати та вражати віддалені цілі.

Найкраща з нових моделей має запас ходу в 3 000 кілометрів і здатна досягти Сибіру. Її виробництво, пояснює видання, – вимушене, тому що західні партнери неохоче надавав Україні зброю дальнього радіусу дії.

“Відтоді, як президент Володимир Зеленський визначив пріоритетність цієї технології, Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіуса дії, здатні шукати та вражати віддалені цілі. Зараз їх виробляють півдюжини фірм”, – пише видання.