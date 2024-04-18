Про це пише The Economist.

Як повідомляє видання, було відомо, що Україна має дрони, які можуть долати відстань понад 1000 кілометрів.

Однак наразі є компанії в які було інвестовано сотні мільйонів доларів для виробництва безпілотників дальнього радіуса дії, які можуть здатні шукати та вражати віддалені цілі.

Найкраща з нових моделей має запас ходу в 3 000 кілометрів і здатна досягти Сибіру. Її виробництво, пояснює видання, – вимушене, тому що західні партнери неохоче надавав Україні зброю дальнього радіусу дії.

“Відтоді, як президент Володимир Зеленський визначив пріоритетність цієї технології, Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіуса дії, здатні шукати та вражати віддалені цілі. Зараз їх виробляють півдюжини фірм”, – пише видання.

  • Олександру Сирському та Рустему Умєрову показали нову бронемашину українського виробництва
  • ОПК України вперше видає 10 САУ “Богдана” — в квітні, а в травні — вироблятиме ще більше, — Володимир Зеленський
  • Україна може отримати перший літак F-16 вже до початку літа