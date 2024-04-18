Перший винищувач F-16 може бути переданий Збройним силам України вже найближчими місяцями.

Про це на брифінгу в Брюсселі повідомив прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

За його словами, коаліція F-16 важлива і залишається важливою, тому що ці винищувачі також мають протиповітряний потенціал.

“І тут Бельгія відіграє дуже важливу роль. Тому що саме ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені. Постачання першого літака з підготовленими льотчиками має відбутися до літа”, – заявив де Кроо.

Низка союзників України погодились на передачу винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди та Данія. Зокрема тоді ж постало й питання що підготовки наших пілотів.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах “авіаційної коаліції”: кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.