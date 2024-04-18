Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у звіті про безпекову ситуацію в країні від 18 квітня.

“Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 “Богдан”, у травні й далі – ще більше”, — відзвітував він.

Нагадаємо, що на початку квітня The New York Times, посилаючись на власні джерела, повідомляла, що військово-промисловий комплекс України виготовляє на місяць 8 самохідних артилерійських установок “Богдана”.