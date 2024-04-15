Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде, який перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський висловив вдячність Норвегії за підтримку в зміцненні оборонних спроможностей України та за успішну підготовку угоди про безпекові гарантії.

Домовленість про підписання цього стратегічного документу найближчим часом також була досягнута.

Обговорено також можливості розширення норвезької допомоги в сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Зеленський висловив надію на підтримку з боку уряду Норвегії та Стортингу у розширенні допомоги в межах програми ім. Ф. Нансена.

“Розраховуємо на підтримку уряду Норвегії та Стортингу в ухваленні рішення щодо значного розширення обсягу допомоги Україні в межах цієї програми”, – сказав він.

Нагадаємо, що раніше Еспен Барт Ейде не виключав можливість відправлення військ до України для надання підтримки та проведення навчань у довгостроковій перспективі.