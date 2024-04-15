Про це повідомляє пресслужба президента.
Зеленський висловив вдячність Норвегії за підтримку в зміцненні оборонних спроможностей України та за успішну підготовку угоди про безпекові гарантії.
Домовленість про підписання цього стратегічного документу найближчим часом також була досягнута.
Обговорено також можливості розширення норвезької допомоги в сфері протиповітряної та протиракетної оборони.
Зеленський висловив надію на підтримку з боку уряду Норвегії та Стортингу у розширенні допомоги в межах програми ім. Ф. Нансена.
“Розраховуємо на підтримку уряду Норвегії та Стортингу в ухваленні рішення щодо значного розширення обсягу допомоги Україні в межах цієї програми”, – сказав він.
Нагадаємо, що раніше Еспен Барт Ейде не виключав можливість відправлення військ до України для надання підтримки та проведення навчань у довгостроковій перспективі.
- Норвегія розглядає можливість введення військ в Україну, але не зараз
- Шість країн Європи підписали угоду для захисту підводної інфраструктури у Північному морі
- Дипломатична єдність: Україна та інші 8 держав підтримали розширення санкцій проти РФ