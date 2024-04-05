В Міністерстві закордонних справ Норвегії не виключають можливість введення військ в Україну, але наразі такі плани не на часі.
Очільник Міністерства закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде вважає, що довгостроковій перспективі розглядається можливість введення військ в Україну, втім поки такі плани не на часі.
Про це він заявив в інтерв’ю “Європейській правді”.
“Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати”, — сказав Ейде.
Фото: Govern.no
За його словами, в розмовах, що велися на тему відправлення західних військ в Україну, насправді оговорювалося питання підтримки та навчання українських військових, а не участь у прямій конфронтації з російськими силами.
Глава норвезького МЗС запевнив, що Північноатлантичний альянс хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб українці досягла успіху, а Росія зазнала поразки.
“Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ми бачити не хочемо”, — зазначив Ейде.