В Міністерстві закордонних справ Норвегії не виключають можливість введення військ в Україну, але наразі такі плани не на часі.

Очільник Міністерства закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде вважає, що довгостроковій перспективі розглядається можливість введення військ в Україну, втім поки такі плани не на часі.

Про це він заявив в інтерв’ю “Європейській правді”.

“Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати”, — сказав Ейде.

Фото: Govern.no

За його словами, в розмовах, що велися на тему відправлення західних військ в Україну, насправді оговорювалося питання підтримки та навчання українських військових, а не участь у прямій конфронтації з російськими силами.

Глава норвезького МЗС запевнив, що Північноатлантичний альянс хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб українці досягла успіху, а Росія зазнала поразки.