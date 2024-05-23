Про це йдеться у звіті генерального інспектора Пентагону США перед американським Конгресом, який опублікував “Голос Америки”.

У звіті зазначається, що ЗСУ застосовує дрони у великих масштабах. Також створено мобільні вогневі групи, щоб протистояти іранським БПЛА, що також названо новацією.

Однак в деяких сферах є складнощі, включаючи ефективну здатність застосовувати комбіновані види зброї та використовувати прориви.

Один з найбільших викликів для інструкторів НАТО та США, які радять ЗСУ, полягає в необхідності зміни стратегічного підходу. Згідно з висновками експертів, українське військове керівництво продовжує оперувати за радянською доктриною ведення війни.

Зокрема, вказується на те, що штаби корпусів ЗСУ організовані не відповідно до сучасних бойових функцій і не сприяють координації спільних військових операцій. Дослідження показало обмежену здатність цих штабів до проведення операцій на рівні, вищому за бригадний.

До того ж, як вказується, недостатній кадровий потенціал обмежує можливості здійснення ротації, забезпечення військовослужбовців відпочинком та навчанням, як стверджують експерти. Середній вік військовослужбовців ЗСУ перевищує 40 років.

У звіті також йдеться про те, що зниження призовного віку має різні наслідки для України, включаючи потенційні ризики для економіки. Однак, зниження призовного віку для мобілізації може дозволити Україні залучити до військової служби ще 50 000 осіб, зазначається у звіті з посиланням на відкриті джерела.

Звіт загалом наводить загальний огляд допомоги США Україні та її підзвітності, охоплює перший квартал 2024. До того, як Конгрес схвалив новий пакет допомоги Україні, невизначеність вплинула, як на Україну, де, за повідомленнями, військо мало заощаджувати боєприпаси, так і на США.

“Пентагон надав Україні зброї на 10 мільярдів доларів, не маючи кошти замістити цю зброю”, — наголосив автор звіту.