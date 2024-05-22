Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, під час якої було окреслено напрямки основних боїв, а також визначено пріоритетні завдання, які стоять перед всіма військовими підрозділами.

Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

“Говорив сьогодні з генералом Сирським – щодо фронтової ситуації. Доповідь Головкома була вранці і от нещодавно. Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині. Максимум уваги – усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що головне завдання для наших підрозділів та Сил оборони залишається незмінним і полягає у завданні окупанту якомога більших втрат.

Президент під час звернення відзначив декілька бригад, які протягом останніх днів показали особливі результати у знищенні ворога.

“Особливо відзначу за бої цими днями 57-му окрему мотопіхотну бригаду: обороняє район Вовчанську, загалом нашу Харківщину, стійко утримує позиції та знищує окупанта – саме так, як потрібно. Дякую, воїни! Також 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Дякую вам, хлопці! І ще Покровський напрямок – 47-ма окрема механізована бригада. Молодці, воїни!” – сказав Зеленський.