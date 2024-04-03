Пенні Пріцкер оголосила про надання США альтернативних джерел енергії для підтримки міст, зокрема Львова, чия критична інфраструктура постраждала внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Росії.

Про це спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України заявила під час брифінгу у Львові.

Це був перший візит Пріцкер до Львова, де вона ознайомилася із військовими розробками українського виробництва.

«Мій головний висновок із сьогоднішніх зустрічей – у тому, що боротьба України за виживання полягає у створенні технологій та інновацій світового класу, екосистеми, загартованої вогнем. Підтримка США сприяє технологічному й інноваційному відродженню України. Каліфорнія співпрацює з Львівською областю щодо обміну на всіх рівнях. А загалом США також виділили 230 мільйонів доларів на підтримку приватного сектора України з метою збереження хороших робочих місць в Україні, збільшення експорту та сприяння збільшенню податкових надходжень», – сказала Пенні Пріцкер.

Пріцкер відзначила інтерес компаній за межами України, які вірять у свою можливість бути частиною реконструкції України, та висловила надію на їхню активну участь у процесі відновлення країни.

Вона також наголосила, що адміністрація США щоденно працює над наданням допомоги Україні.

Представниця США закликає Палату представників діяти швидко для ухвалення законопроєкту, що вже ухвалений у Сенаті, оскільки Україна терміново потребує підтримки, і втрачає позиції через бездіяльність Конгресу.