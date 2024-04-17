Про це написав громадський діяч Олег Слабоспицький.
“ETNODIM презентував вишиванку… на честь польської Армії Крайової, яка під час Другої світової війни воювала проти УПА та відома вбивствами цивільного українського населення на Волині. Ви там геть з глузду з’їхали?”,— емоційно висловився він.
Судячи з коментарів, користувачі популярних соцмереж почали активно дзвонили й висловлювали своє обурення керівництву компанії.
Відомо, що станом на 18:50 з сайту Етнодому прибрали чоловічу та жіночу вишиванки присвячені Армії Крайова. Але водночас далі продають їх на міжнародній платформі DressX. Зауважимо, що ціна брендової речі, яку ETNODIM оздобив емблемою “Котвицею”, становила 6200 грн.
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