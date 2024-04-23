За минулу добу громадяни України купили понад 30 тисяч військових облігацій.

Через застосунок “Дія” українці вже купили військових облігацій на понад 30 мільйонів гривень. Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Це надзвичайний показник. Нагадую, що військові облігації — це цінні папери та донат державі, який повертається до вас із прибутком. Саме з вашою допомогою держава платить військовим і медикам зарплати”, — написав Федоров.

За його словами найпопулярнішими стали цінні папери “Ялта”, “Нова Каховка” та “Сімферополь”.

Напередодні у «Дії» з’явилися нові військові облігації внутрішньої державної позики «Бахчисарай» та «Макіївка». Одна облігація коштує від 900 гривень, обмежені щодо кількості, яку можна придбати, немає.

Федоров також зазначив, що купуючи облігації, українці не сплачуєте жодних комісій чи додаткових платежів, а тільки отримують кошти назад із відсотком.