Уряд України спільно з Національним банком ухвалив постанову про впровадження мультишерингу документів через "Дію"

Про це повідомили у Мінцифрі.

Тепер в установах українці через Дію зможуть ділитися копіями й даними не лише цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7. І це все за один раз у кілька кліків.

До цього моменту для надсилання такого набору документів користувачам доводилося надсилати цифрові копії через Дію, а довідки — окремо. Впровадження мультишерингу спростить цей процес і зробить його швидшим.

Як працюватиме система: компанія надсилає запит на кілька документів, а ви підтверджуєте його Дія.Підписом у застосунку. Один підпис — і всі потрібні цифрові копії документів передаються до установи. А також поля в електронних заявах і договорах автоматично заповнюватимуться даними за допомогою мультишерингу.