Про це повідомили у Мінцифрі.
Тепер в установах українці через Дію зможуть ділитися копіями й даними не лише цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7. І це все за один раз у кілька кліків.
До цього моменту для надсилання такого набору документів користувачам доводилося надсилати цифрові копії через Дію, а довідки — окремо. Впровадження мультишерингу спростить цей процес і зробить його швидшим.
Як працюватиме система: компанія надсилає запит на кілька документів, а ви підтверджуєте його Дія.Підписом у застосунку. Один підпис — і всі потрібні цифрові копії документів передаються до установи. А також поля в електронних заявах і договорах автоматично заповнюватимуться даними за допомогою мультишерингу.
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