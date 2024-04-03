Ці зміни можуть значно вплинути на вартість електроенергії для приватних господарств та енергетичних кооперативів, які виробляють електроенергію з відновлювальних джерел.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оновила “зелені” тарифи на електроенергію з 1 квітня 2024 року. Тепер вартість становить 614,66 коп/кВт–год для енергії, що виробляється з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств потужністю не більше 30 кВт.

Про це йдеться в постановах профільної нацкомісії НКРЕКП № 622 та № 623.З 1 квітня 2024 року НКРЕКП, внесла зміни до “зелених” тарифів на електроенергію. Ці зміни можуть значно вплинути на вартість електроенергії для приватних господарств та енергетичних кооперативів, які виробляють електроенергію з відновлювальних джерел.

За підрахунками експертів, сонячна лектростанція потужністю 30 кВт виробляє в средньому 36 тис.кВт енергії в рік. Якщо продати всю цю електроенергію за тарифом 2024 року (614,66 коп./кВт*год. (без ПДВ), то заробіток без урахування сплати податків може становити близько 220 тис. грн.

Оновлені тарифи для електроенергії з сонячних електростанцій

На електроенергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, НКРЕКП встановила нові тарифи, залежно від періоду введення в експлуатацію та потужності установки. Ось докладніша інформація про ці зміни:

Тарифи до 31 грудня 2023 року:

З 01.04.2013 по 31.12.2014 – 1505,01 коп./кВт*год. (без ПДВ);

З 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1353,61 коп./кВт*год. (без ПДВ);

З 01.07.2015 по 31.12.2015 – 840,64 коп./кВт*год. (без ПДВ);

З 01.01.2016 по 31.12.2016 – 797,70 коп./кВт*год. (без ПДВ);

З 01.01.2017 по 31.12.2019 – 759,29 коп./кВт*год. (без ПДВ);

З 01.01.2020 по 31.12.2023 – 682,45 коп./кВт*год. (без ПДВ).

Тарифи на 2024 рік:

З 01.01.2024 по 31.12.2024 – 614,66 коп./кВт*год. (без ПДВ).

Зміни в тарифах на електроенергію з вітру та сонця

Також були внесені зміни до “зелених” тарифів на електроенергію, вироблену з енергії вітру та сонця:

на електроенергію з вітру, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт, та які введені в експлуатацію з 01.07.2015 по 31.12.2019 року – 488,11 коп./кВт*год. (без ПДВ);

на електроенергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт та які введені в експлуатацію з 01.01.2019 по 31.12.2019 року – 759,29 коп./кВт*год. (без ПДВ);

на електроенергію, вироблену з вітру та сонця на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, та які введені в експлуатацію з 01.01.2019 по 31.12.2019 року – 686,97 коп./кВт*год. (без ПДВ).

Ці зміни в “зелених” тарифах на електроенергію мають на меті стимулювати виробництво енергії з відновлювальних джерел, що сприятиме екологічно чистому виробництву та зменшенню викидів парникових газів. Для України зелена генерація є особливо актуальною через регулярні атаки РФ на вітчизняну енергетику. Сонячні та вітрові електростанції допомагають балансувати енергосистему України в пікові години споживання, а за сприятливих погодних умов здатні покривати дефіцит струму.