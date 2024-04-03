Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Кулеба провів двосторонню зустріч із главою британської дипломатії Девідом Кемероном.
“Україна очікує значного прогресу в питанні конфіскації заморожених російських активів цього року і розраховує, що партнери знайдуть необхідну політичну волю“, – заявив міністр.
Також міністри скоординували кроки для прискорення рішень третіх країн щодо надання Україні додаткових систем ППО, включно із системами Patriot.
- Британія закликатиме НАТО спільно закуповувати ракети і снаряди для України.
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- Президент обговорив із прем’єром Португалії підготовку безпекової угоди.