Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Кулеба провів двосторонню зустріч із главою британської дипломатії Девідом Кемероном.

“Україна очікує значного прогресу в питанні конфіскації заморожених російських активів цього року і розраховує, що партнери знайдуть необхідну політичну волю“, – заявив міністр.

Також міністри скоординували кроки для прискорення рішень третіх країн щодо надання Україні додаткових систем ППО, включно із системами Patriot.