Про це вона сказала в суботу на дискусії конференції Леннарта Мері про підтримку України, пише ERR.

Журналісти задали Каллас запитання, що заважає вільному світу підтримувати Україну в достатньому обсязі.

“Нас у підтримці України стримує страх. У країн є різні страхи, чи то ядерний страх, чи то страх ескалації, чи то страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, тому що це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх. Ми діятимемо рішуче і не дозволимо нашим противникам диктувати наше майбутнє”, – сказала Каллас.

Міністерка наголосила, що слід підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

“Це означає, що ми маємо допомогти Україні відтіснити Росію до її кордонів. Ми повинні продовжувати застосовувати санкції доти, доки територіальна цілісність України не буде відновлена. Агресор має компенсувати завдані збитки, а винні, включно з російським керівництвом, мають бути притягнуті до відповідальності. Кінець сірих зон – це той світ, який потрібен Європі – це означає, що Україна має стати членом і ЄС, і НАТО”, – заявила глава естонського уряду.