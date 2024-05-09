Про це повідомляє Postimees.
«Розірвання договору пов’язане з військовою агресією Росії в Україні, що є суттєвим порушенням принципів міжнародного права, у тому числі Статуту ООН.
Цим формально закінчиться і співпраця у сфері освіти з Росією, яка, по суті, завершилася два роки тому», — йдеться у повідомленні.
Угода про співробітництво в галузі освіти між Естонією та Росією була укладена в 1994 році. Згідно з умовами, цей договір автоматично продовжується на наступні п’ять років, якщо жодна зі сторін не виявить бажання його припинити.
Термін дії угоди завершується 19 листопада поточного року.
Раніше Естонія вирішила припинити угоду з Російською Федерацією щодо правової допомоги та правових відносин у цивільних, сімейних та кримінальних справах.
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