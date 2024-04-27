У понеділок 29 квітня комітет парламенту Грузії з юридичних питань розглядатиме законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" постатейно до другого читання.

Про це повідомляє Грузія Online.

Опозиція вважає збори правлячої партії, заплановані на 29 квітня на підтримку закону про “іноагентів”, провокацією на адресу мирних демонстрантів, чиї протести тривають вже десять днів на вулицях столиці.

Голосування у другому читанні законопроєкту “Про прозорість іноземного впливу” може відбутися з 30 квітня. Затвердження законопроєкту в остаточному, третьому читанні може відбутися середині травня “Грузинською мрією”.

Парламент Грузії 17 квітня затвердив закон про “іноагентів” у першому читанні. За документ проголосували 83 депутати, жоден не проголосував проти.

Згідно з законопроєктом, організаціями, які представляють інтереси “іноземної сили”, є непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи; мовники; власники ЗМІ, які отримують понад 20% від загального прибутку від “іноземної сили” протягом року.

Законопроєкт про статус іноземних агентів був внесений до парламенту весною 2023 року. Він був ухвалений в першому читанні, але відхилений в другому після масових протестів.

На початку квітня 2024 року виконавчий секретар “Грузинської мрії” Мамука Мдінарадзе заявив, що уряд повернувся до розгляду законопроєкту про “іноагентів”.

Після повторного внесення законопроєкту в Тбілісі відбуваються акції протестів. Критики вважають законопроєкт аналогом російського законодавства про “іноземних агентів”, яке було ухвалене в 2012 році.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтвердила свій намір використати вето щодо закону про “іноагентів”, якщо він буде прийнятий. Проте правляча партія має достатньо голосів у парламенті, щоб перебороти вето.