Про це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.
“Наскільки мені відомо, наразі жодна нова газотурбінна установка в Україні не працює – вони в процесі доставки, встановлення, пошуку грошей”, – заявив експерт.
Газопоршневі установки вдавалося підключати за шість-сім місяців, і вони працюють.
“А щодо турбіни… Всі ми знаємо про турбіну від USAID на 28 МВт, яку запускають з лютого 2023 року. Офіційного повідомлення, що вона стабільно працює в мережі, я поки не бачив”, – сказав Харченко.
За його словами, через цю турбіну “донори не виділяють додаткові кошти на обладнання такого типу”.
“Від коментарів, чому вона не працює, я б утримався. Але зазначу, що правильний підхід вимагає детального аналізу: які саме установки й де потрібні”, – додав експерт.
Потужність встановлених газопоршневих двигунів, зокрема бізнесом, уже вимірюється десятками мегават, але цього критично недостатньо.
Дуже активно газову генерацію, за його словами, встановлюють Харків, Миколаїв, Одеса, Київ. У кожному місті йдеться не про одну установку, а про три-чотири. Але все одно цього “страшенно недостатньо”, вважає експерт.
Якщо казати про окупність, то для газопоршневого двигуна вона становить від трьох до шести років. Для турбіни вікно окупності – п’ять-вісім років. При цьому ціна газотурбінної установки плюс встановлення – в межах 800 000 євро/МВт. Для газопоршневого двигуна – приблизно 1-1,1 млн євро/МВт.
- “Укрнафта” почне виробляти електроенергію
- Укренерго скасовує тендер на закупівлю кондиціонерів
- Попри довготривалі знеструмлення, держпідприємства продовжують закупівлю кондиціонерів