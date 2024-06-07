В умовах нестабільного енергопостачання набирає популярності газова генерація, але жодну нову газотурбінну установку в Україні досі не запустили.

Про це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Наскільки мені відомо, наразі жодна нова газотурбінна установка в Україні не працює – вони в процесі доставки, встановлення, пошуку грошей”, – заявив експерт.

Газопоршневі установки вдавалося підключати за шість-сім місяців, і вони працюють.

“А щодо турбіни… Всі ми знаємо про турбіну від USAID на 28 МВт, яку запускають з лютого 2023 року. Офіційного повідомлення, що вона стабільно працює в мережі, я поки не бачив”, – сказав Харченко.

За його словами, через цю турбіну “донори не виділяють додаткові кошти на обладнання такого типу”.

“Від коментарів, чому вона не працює, я б утримався. Але зазначу, що правильний підхід вимагає детального аналізу: які саме установки й де потрібні”, – додав експерт.

Потужність встановлених газопоршневих двигунів, зокрема бізнесом, уже вимірюється десятками мегават, але цього критично недостатньо.

Дуже активно газову генерацію, за його словами, встановлюють Харків, Миколаїв, Одеса, Київ. У кожному місті йдеться не про одну установку, а про три-чотири. Але все одно цього “страшенно недостатньо”, вважає експерт.

Якщо казати про окупність, то для газопоршневого двигуна вона становить від трьох до шести років. Для турбіни вікно окупності – п’ять-вісім років. При цьому ціна газотурбінної установки плюс встановлення – в межах 800 000 євро/МВт. Для газопоршневого двигуна – приблизно 1-1,1 млн євро/МВт.