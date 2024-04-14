Перший український мобільний ігровий симулятор для тренування навичок з тактичної медицини та домедичної допомоги LifesaverSIM розробили львівські фахівці.

Відтепер всі українці, незалежно від їх географічного розташування, можуть отримати повний доступ до симулятора, підтвердивши своє громадянство через застосунок “Дія”.

Про це повідомляє команда “Дії”, а також Львівська міська рада.

“Цивільні українці, які хочуть навчитися надавати допомогу та рятувати життя, теж можуть пройти навчання. Розробники інтегрували “Дію” для верифікації, щоб українці отримали безоплатний доступ. Після встановлення застосунку та активації облікового запису всі матеріали будуть доступні без підключення до інтернету”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що LifesaverSIM створили учасники Brave1 — кластера підтримки Defense Tech розробок в Україні для Сил оборони. Застосунок був створений разом із досвідченими інструкторами та бойовими медиками, відповідає настановам Комітету TCCC (Tactical Combat Casualty Care) і стандарту НАТО та враховує всі важливі аспекти надання допомоги на полі бою.

Розробники обіцяють, що згодом у застосунку з’являться інші навчальні курси.

“Завантажуйте LifesaverSIM з Apple AppStore та Google Play та верифікуйтеся з “Дією”. Підготуйтеся до ситуацій, коли ваші навички можуть врятувати життя”, — наголошують у команді “Дії”.