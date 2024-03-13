Як повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, тепер фахівці зможуть створити аналог Дії або інший застосунок, схожий за функціоналом.
Для того, щоб отримати доступ до коду сервісу, необхідно буде приєднавшись до публічної ліцензії.
“Сподіваюся, що наш досвід допоможе іншим урядам побудувати свої держави в смартфоні”, — з допису очільника Мінцифри.
Федоров також наголосив, що дані українців знаходяться у повній безпеці, адже у коді немає доступу до реєстрів.
“Якщо айтівець захоче зробити «запит у реєстр», то спеціально для цього в тестове середовище завантажили видуманих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією”, — написав Федоров