Відтепер країни, які цікавляться українським досвідом цифровізації, зможуть зрозуміти логіку Дії, імпортувавши код та запустити власні державні сервіси.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, тепер фахівці зможуть створити аналог Дії або інший застосунок, схожий за функціоналом.

Для того, щоб отримати доступ до коду сервісу, необхідно буде приєднавшись до публічної ліцензії.

“Сподіваюся, що наш досвід допоможе іншим урядам побудувати свої держави в смартфоні”, — з допису очільника Мінцифри.

Федоров також наголосив, що дані українців знаходяться у повній безпеці, адже у коді немає доступу до реєстрів.