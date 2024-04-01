Ярослав Юрчишин заявив, що немає жодної гарантії того, що інформація з Telegram не видається російським спецслужбам.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив у інтерв’ю РБК-Україна.

“Для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію – рішення РНБО щодо санкцій, наприклад. А для цього має статись якась серйозна критична ситуація з витоком інформації. Дуже не хотілось би, щоб це сталось, тому нам треба зробити вибір”, – сказав він.

Як значив депутат, ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ.

“Чи ми маємо 100% гарантію, що це Дуров власник Телеграму? За його словами, так. А він, насправді, мало що каже. До того ж, немає інформації про те, що Дуров відмовився від російського паспорту. Він зараз є громадянином ОАЕ, але це не передбачає відмови від російського громадянства“, – сказав Юрчишин.

За його словами, історії, коли Telegram блокує те, що не на користь Росії, демонструють, що комунікація у засновника компанії Павла Дурова з путінським режимом, можливо, і залишилась.

Щодо конкретних шляхів до санкцій проти Telegram, то потрібно пройти цілий шлях. Це має бути “фіксація проблем, фіксація того, що мережа не працює, фіксація викликів, які стоять для національної безпеки, винесення це РНБО, рішення РНБО, указ президента, ведення дію указу президента”, додав Юрчишин.