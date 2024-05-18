BecomingX Ukraine - це безкоштовна платформа для навчання та розвитку дітей і дорослих, школярів і студентів. Вона надає доступ до інтерактивних курсів, відео від лідерів думок та освітніх ресурсів від провідних світових компаній.

Про це повідомляє Ukraine Now.

Платформа надає українцям безкоштовний доступ до інтерактивних курсів з цифрових технологій та працевлаштування, а також до бібліотеки уроків для школярів та вчителів. Користувачі можуть отримати нові навички, ознайомившись з досвідом українських та світових лідерів думок і знаменитостей, серед яких Джулія Робертс, Ченнінг Тейтум, Кортні Кокс, Андрій Шевченко, Маша Єфросиніна, Еліна Світоліна та інші.

Основною метою запуску платформи BecomingX в Україні є надання можливості українцям розвивати навички, які є необхідними для працевлаштування, підприємництва та опанування нових професій. Це досягається за допомогою навчального контенту, такого як тематичні відео, дослідження та вікторини. Платформа BecomingX Ukraine отримує підтримку від ініціативи “Дія.Освіта”.

Співзасновниками платформи BecomingX є британський мандрівник та амбасадор UNITED24 Беар Гріллз і соціальний підприємець Пол Герні.