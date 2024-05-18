Станом на зараз 150 000 громадян успішно авторизувались у застосунку Резерв+, новий мобільний додаток для осіб, які мають військову повинність, призовників та резервістів.

Про це Міністерство оборони України повідомило в Facebook.

Нагадаємо, що з 18 травня застосунок Резерв+ буде доступний для завантаження на смартфони через App Store та Google Play Market. Він дозволяє оперативно оновлювати дані та отримувати доступ до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку можна переглянути інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.

“Станом на зараз 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+. І ще сотні тисяч запитів – у черзі”, – йдеться у дописі. Також у повідомленні додали, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його взламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно. Було зазначено, що технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження.

“Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі”, – додають в Міноборони.

Раніше стало відомо, як Межа перевірила можливість завантаження Резерв+ у Великій Британії, та спроба виявилась безуспішною.

Оновлено: попри обіцянки про захист інформації, мобільний застосунок Резерв+ вийшов з ладу.

В соціальній мережі Facebook активно обговорюють незахищеність даних осіб, що авторизувались в додатку.

“Лайфхак для СБУ, СЗР та ГУР: призовників із встановленим додатком на службу не брати. Поки що це найкращий тест”, – пишуть у дописі.