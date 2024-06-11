В України є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації ще цього року, — Зеленський

Україна має чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації вже цього року.

Про це заявив Володимир Зеленський у Берліні під час виступу на міжнародній Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2024).

Президент зауважив, що газова генерація розв’яже питання дефіциту енергії сьогодні, а згодом буде переведена на водень і балансуватиме нову “зелену” енергетику. Він також наголосив, що в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами.

“Саме в цій галузі в нас є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності вже цьогоріч. І ще 4 ГВт – протягом наступних найближчих років. Саме в цій галузі в межах нашої конференції ми підписуємо перші контракти. І саме для цього ми потребуємо вашого максимального лідерства”, — зазначив Зеленський.