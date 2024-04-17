Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії.

Про це інформує Диспетчерський центр НЕК «Укренерго»

Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» повідомляє, що 18 квітня з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності).

“Вони будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України. Обсяг обмежень незначний. Обмеження не будуть застосовані для об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу”, – йдеться у повідомленні.

Необхідність обмеження енергопостачання – наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції. Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії.

“В енергосистемі виник дефіцит потужності. Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість – максимально залучати імпорт електроенергії”, – підсумували у повідомленні.