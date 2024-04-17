Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
«Посилення санкцій проти Росії, зокрема у сфері високих технологій, обговорили під час зустрічі із міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо», – йдеться у повідомленні.
Глава уряду зазначає, що необхідно послабити здатність агресора виготовляти нові ракети й дрони, а якісне застосування санкцій є надзвичайно важливим напрямом протидії російській зброї.
Також Шмигаль акцентував на потребі конфіскації заморожених російських активів. Під час зустрічі політики обговорили теми економічної співпраці держав.
«Доступ до ринків і торгівля є найефективнішим способом підтримки української економіки тут і зараз, коли інвестиційні проєкти перебувають на стадії планування», – наголосив Шмигаль.
За його словами, ініціатива Раймондо щодо звільнення від мит української сталі стала важливою підтримкою для підприємств, що працюють у містах під постійними обстрілами.
Шмигаль подякував за конструктивний діалог і готовність до зміцнення співпраці.
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