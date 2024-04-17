Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністерша торгівлі США Джина Раймондо обговорили посилення санкцій проти Росії, зокрема у сфері високих технологій.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

«Посилення санкцій проти Росії, зокрема у сфері високих технологій, обговорили під час зустрічі із міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо», – йдеться у повідомленні.

Глава уряду зазначає, що необхідно послабити здатність агресора виготовляти нові ракети й дрони, а якісне застосування санкцій є надзвичайно важливим напрямом протидії російській зброї.

Також Шмигаль акцентував на потребі конфіскації заморожених російських активів. Під час зустрічі політики обговорили теми економічної співпраці держав.

«Доступ до ринків і торгівля є найефективнішим способом підтримки української економіки тут і зараз, коли інвестиційні проєкти перебувають на стадії планування», – наголосив Шмигаль.

За його словами, ініціатива Раймондо щодо звільнення від мит української сталі стала важливою підтримкою для підприємств, що працюють у містах під постійними обстрілами.

Шмигаль подякував за конструктивний діалог і готовність до зміцнення співпраці.