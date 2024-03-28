Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Військові заявляють, що Браун уважно стежить за фронтом України з початку великої війни.

Генерали обговорили потреби ЗСУ на найближчі місяці, питання допомоги США, зокрема, для посилення захисту від ракетних та бомбових ударів росіян та тему будівництва фортифікацій.

Також було питання аналізу перспектив на 2024 рік.

«Зміцнення українського війська – довгостроковий стратегічний інтерес не тільки США, але і партнерів та союзників по НАТО», – підкреслив генерал Браун.