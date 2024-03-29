Про це заявив міністр оборони Швеції Пан Йонсон в інтерв’ю Kyiv Independent.
Раніше Швеція зазначала, що їй спочатку потрібно вступити в НАТО, щоб почати дискусії щодо передачі винищувачів Україні.
Тепер, коли Швеція офіційно стала повноцінним членом НАТО, це питання зрушило з мертвої точки.
«Обговорення тривають, і вони відбуваються в рамках коаліції винищувачів», — додав Йонсон.
Він підкреслив, що країни Євросоюзу мають посилити свою підтримку.
Водночас Йонсон нагадав про позитивні зрушення в оборонній промисловості Швеції та Європи — Стокгольм інвестує власні кошти та кошти ЄС у виробництво 155-мм снарядів, у яких Україна має потребу на фронті. Крім того, Швеція бере учать у низці міжнародних ініціатив, спрямованих на збільшення виробництва боєприпасів.