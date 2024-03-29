Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна не виключає можливості постачання Україні своїх винищувачів Gripen. Наразі такі обговорення тривають в рамках авіаційної коаліції.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пан Йонсон в інтерв’ю Kyiv Independent.

Раніше Швеція зазначала, що їй спочатку потрібно вступити в НАТО, щоб почати дискусії щодо передачі винищувачів Україні.

Тепер, коли Швеція офіційно стала повноцінним членом НАТО, це питання зрушило з мертвої точки.

«Обговорення тривають, і вони відбуваються в рамках коаліції винищувачів», — додав Йонсон.

Він підкреслив, що країни Євросоюзу мають посилити свою підтримку.

Водночас Йонсон нагадав про позитивні зрушення в оборонній промисловості Швеції та Європи — Стокгольм інвестує власні кошти та кошти ЄС у виробництво 155-мм снарядів, у яких Україна має потребу на фронті. Крім того, Швеція бере учать у низці міжнародних ініціатив, спрямованих на збільшення виробництва боєприпасів.