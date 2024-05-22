Про це повідомляє Група Нафтогаз.



Відповідне рішення було ухвалене на зборах акціонерів Укртатнафти 21 травня.

“Ми продовжуємо системно впроваджувати реформу корпоративного управління на всіх ключових підприємствах, в яких Нафтогаз є акціонером. Обрання незалежної наглядової ради Укртатнафти сприятиме ефективності компанії та забезпечить контроль за її діяльністю відповідно до вимог ОЕСР”, – коментує голова правління Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Як зазначається, незалежні представники, обрані на публічному та прозорому конкурсі, складатимуть більшість у майбутній наглядовій раді. Крім того, до неї увійдуть представники акціонерів.

Процедура обрання та призначення ради здійснюватиметься відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах з державною формою власності.

Відомо, що ПАТ “Укртатнафта” перейшла в управління держави у жовтні 2022 року. Нафтогазу у компанії належить 43,05%, решта акцій передані Міноборони. Укртатнафті належить Кременчуцький НПЗ, який неодноразово ставав мішенню російських атак.