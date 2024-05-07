У 2023 році Група Нафтогаз зареєструвала чистий прибуток на рівні 23,1 млрд грн, що є значним покращенням порівняно з збитком у 79,1 млрд грн у 2022 році.

Про це свідчить фінансова звітність компанії, що перевірена міжнародним незалежним аудитором та схвалена наглядовою радою.

Головним фактором покращення прибутковості були значно кращі фінансові результати діяльності підприємств Групи.

“За підсумками минулого року Група вийшла на суттєвий прибуток. І це попри те, що у 2023 році ми продовжували виконувати всі зобов’язання, покладені на нас державою, та постачали газ за соціальною ціною побутовим споживачам, виробникам тепла та електроенергії, релігійним й бюджетним організаціям”, – зазначив очільник “Нафтогазу” Олексій Чернишов.

Навіть при виконанні зобов’язань перед державою, включаючи постачання газу за соціальною ціною, компанія змогла досягти значного прибутку.

Звітність зараз буде розглянута та затверджена Кабінетом міністрів, і, за словами представників компанії, більшість чистого прибутку буде спрямована на сплату дивідендів державі.

Це вражаюче поліпшення в порівнянні з минулим роком, коли компанія зазнала великих збитків.