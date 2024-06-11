Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, а також в урядовому кварталі й прилеглих районах.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У СБУ підкреслюють, що заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану за безпосередньої участі Управління державної охорони України, Національної поліції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони міста Київ.

“Мета — перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні будь-яким способом”, — наголосили в СБУ.

За безпосередньої участі представників Управління держохорони проводиться огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів. Також здійснюється перевірка громадян, які перебувають на території урядового кварталу.

Під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілів.

“СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години”, — наголосили у спецслужбі та зауважили, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.