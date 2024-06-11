Про це повідомляє кафедра української мови Національного університету “Львівської політехніки”.
“Щиро вітаємо пристрасно мовознавчу, еталонно націоналістичну та тендітно сильну Ірину Фаріон Ірина Фаріон з поверненням до нашої катедральної родини! Отож, зичимо вкотре: від книги – до книги, від мети – до мети, від перемоги – до перемоги!”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у середу, 29 травня, Львівський апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки “Львівської політехніки”. Університет зобовʼязали компенсувати на її користь 123 тисячі 927 гривень за період вимушеного прогулу.
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