Про це повідомляє кафедра української мови Національного університету “Львівської політехніки”.

“Щиро вітаємо пристрасно мовознавчу, еталонно націоналістичну та тендітно сильну Ірину Фаріон Ірина Фаріон з поверненням до нашої катедральної родини! Отож, зичимо вкотре: від книги – до книги, від мети – до мети, від перемоги – до перемоги!”, — йдеться у повідомленні.