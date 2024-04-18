Депутат України, закликав українських громадян-чоловіків, які перебувають за кордоном, оновити свої дані у консульствах.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський.

За його словами, це сприятиме забезпеченню актуальної інформації для працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) і уникне зайвих витрат часу на оформлення повісток в Україні.

«Оновлення персональних даних для отримання консульських послуг – це лише засіб, для того, щоб ми розуміли, хто з громадян України, які є військовозобов’язаними, перебувають або постійно проживають за кордоном. Для того, щоб ми не складали, ТЦК не складали їм повістки, не витрачали на це час і ресурси», – пояснює Веніславський.

Веніславський зазначив, що після оновлення військово-облікових даних чоловікам за кордоном не будуть надсилати повістки.

«Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, тому що це вручають представники ТЦК СП, а за кордоном їхня юрисдикція не поширюється», – розповів народний депутат.

Також Веніславський додав, що немає процедури повернення чоловіків до України і наголосив, що ніяких негативних наслідків для громадян України, які хочуть оновити свої дані, документи, паспорти, чи отримати консульські послуги, точно не буде:

«Треба пояснити, що отримання військово-облікового документа ніяким чином не означає, що ці громадяни завтра чи післязавтра будуть мобілізовані, тому що механізму, який би змусив громадян України повернутися, якщо вони цього не хочуть, якщо вони легально перетнули державний кордон і якщо щодо них немає кримінальних проваджень в Україні, в принципі, досить складно».