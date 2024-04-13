Потім документ буде відправлено на розгляд Верховної ради.

Про це в етері телемарафону розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

«Готувати цей законопроєкт будуть спільно з Міністерством оборони України, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з’явиться версія, яка потім потрапить до парламенту», – сказав він.

За словами Лазуткіна, вже є «певні напрацювання» щодо законопроєкту про демобілізацію.

«Зрозуміло, що ця тема і важлива, і чутлива для суспільства. Зрозуміло, що зараз людям, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок, водночас замінити людей, які мають бойовий досвід, потрібно, зважуючи багато різних моментів, у тому числі їх треба замінити підготовленими бійцями», – пояснив він.

Лазуткін нагадав повідомлення, що виникали раніше — що законопроєкт про демобілізацію «буде готовий через вісім місяців» та додав, що “це відбудеться, напевне, швидше”.

«Але треба усвідомлювати, що одна справа – розробити законопроєкт, а потім провести його через парламент», – підкреслив речник