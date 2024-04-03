Польща повністю підтримує створення військового фонду на 100 млрд євро, який планує створити НАТО для військової та фінансової підтримки України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Брюсселі, повідомило The Guardian.

Міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що його країна повністю підтримує зусилля генсека НАТО з підтримки України та створення п’ятирічного військового фонду.

“Ми підтримуємо зусилля генерального секретаря”, — сказав Сікорський, відповідаючи на запитання журналістів щодо військового фонду на 100 млрд євро.

До слова, 2 квітня The Financial Times опублікувала статтю, в якій стверджується, що НАТО розробляє п’ятирічний план допомоги Україні вартістю 100 млрд доларів. Таким чином представники Альянсу хочуть захистити Київ від “вітрів політичних змін”, яких варто очікувати протягом чотирьох років можливого президентства Дональда Трампа. Ідею подав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Частка США в цих 100 млрд військової допомоги буде значно нижчою порівняно з пакетом на 60 млрд, які поки що не узгоджені в Конгресі. Представники Альянсу доходять спільної думки щодо допомоги Україні, а план має бути узгоджено на той час, “коли сядуть у літак рейсом на Вашингтон”.

FT уточнила, що 100-мільярдний пакет допомоги на 5 років розглядають як довгострокову підтримку напередодні можливого повернення в Білий дім Дональда Трампа. Ці кошти також можуть запропонувати Україні як відчутну підтримку за підсумками саміту НАТО, замість конкретних кроків щодо вступу до Альянсу, що значна кількість його представників вважає неможливим.