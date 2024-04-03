Міністр наголосив, що Україна наразі єдина країна у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичними ракетами.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляє в мережі X (Twitter).

Кулеба зустрівся з іспанським колегою, міністром закордонних справ Хосе Мануель Альбаресом та подякував йому особисто за надійну підтримку з боку Іспанії.

“Я доніс до вас актуальність надання Україні додаткових “Петріотів” та інших систем ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети“, – заявив міністр.

Окрім того, вони обговорили важливість колективних зусиль зі зміцнення оборони України для забезпечення миру в Європі.

Також Кулеба зустрівся з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Вони обговорили, як Польща може сприяти захисту повітряного простору України від російських ракет і як захистити польський повітряний простір від їхніх вторгнень.

“Нині Україна є єдиною країною у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичних ракет“, – сказав Кулеба.

Він пояснив, що всі наявні у світі батареї “Patriot”, які можуть бути надані Україні, мають бути доставлені в Україну якомога швидше. Міністр додав, що важливішого місця для них не існує.