Про це у своєму телеграм каналі написав військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, посилаючись на аеророзвідників, які моніторять повітряний простір над Вовчанськом.

“Аеророзвідники, які моніторять повітряний простір над Вовчанськом, виявили те, що вони вважають прямим наслідком воєнного злочину росіян”, — написав журналіст у своєму телеграм-каналі о 12:47

На двадцятисекундному відео з трьома склейками, як стверджується, мертвий чоловік, він в інвалідному візку, що стоїть на краю вузької дороги.

За словами журналіста, українські оператори дрону зняли відео неподалік лікарні. Цаплієнко не уточнює, що це за лікарня, однак зазначає, що її “захопили окупанти”. Імовірно, йдеться про Вовчанську центральну районну лікарню, що розташована на вулиці 1-го Травня, 1А.

Також не повідомляється, коли саме стався інцидент.

“Українські військові переконані, що інвалід пробував втекти подалі від медичного закладу, але його розстріляли та кинули у візку стояти посеред розбитої вулиці”, — розповів журналіст.

Офіційних підтверджень цієї інформації “Межа” не знайшла.