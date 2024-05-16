Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.
За його словами, у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон.
“До сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами. Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів”, – зазначає Клименко.
Також за даними міністра, відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили.
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