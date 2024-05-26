Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен ініціював написання листа до Єврокомісії, спільної зовнішньополітичної служби ЄС та Європейського оборонного агентства разом з міністрами оборони Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів і Польщі.

Про це повідомили у Міноборони Данії.

В цьому листі пропонується розширити співпрацю з українською оборонною промисловістю.

“Разом із сімома іншими міністрами оборони ми плануємо якнайшвидше підготувати план дій ЄС щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість. Серед іншого, він має забезпечити доступ України до програм ЄС з оборонної промисловості та оборонних інновацій. Посилена українська оборонна промисловість має важливе значення для України та для нашої безпеки постачань до Європи”, — сказав глава данського оборонного відомства.

Зазначається, що за даними Єврокомісії, майже 80% оборонної техніки, яку закупили держави-члени ЄС після вторгнення Росії в Україну, було придбано за межами Європи.

Проте, є потреба в розвитку промисловості в Європі, що здатна задовольнити потреби держав-членів. Створення безпеки постачання в Європі вважається необхідною умовою для подальшої військової підтримки України з боку ЄС та для збільшення відповідальності ЄС за власну безпеку.

“Зміцнення безпеки поставок до Європи є необхідною умовою для продовження військової підтримки України з боку ЄС і здатності ЄС узяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку”, — йдеться в спільному зверненні глав оборонних відомств.

Зокрема у листі акцентується увага на необхідності “нарощування потенціалу технічного обслуговування” на місцевому рівні в Україні за допомогою промислового партнерства і цілеспрямованих зусиль.

“Щоб домогтися успіху, ми повинні створити хорошу основу ЄС для побудови довгострокового і стратегічного промислового партнерства між українськими та європейськими компаніями. Данія зробила перший крок і заявила, що ми будемо безпосередньо інвестувати в українську оборонну промисловість. Це беззастережно зміцнить Україну, якщо більше країн ЄС підтримають данські інвестиції й наслідуватимуть наш приклад”, — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві оборони Данії додали, що окрім зміцнення європейської оборонної промисловості, продовження військової підтримки Києва з боку Європейського Союзу буде одним із головних питань майбутньої зустрічі міністрів оборони.