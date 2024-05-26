Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російський лідер Володимир Путін висловлював свої абсурдні переконання канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, стверджуючи, що Україна має бути частиною Росії.

Під час спілкування з громадянами в неділю в рамках Фестивалю демократії Шольц розповів про свою зустріч у Кремлі з Путіним у лютому 2022 року «за тим довгим столом, який усі пам’ятають».

Він продемонстрував імперські уявлення, наголошуючи, що кордони «можна змінювати за допомогою сили», незважаючи на міжнародне право.

Протягом чотирьох годин Путін намагався переконати Шольца, «що Україна та Білорусь є частинами Росії». Канцлер додав, що Лукашенко свідомий цього й не має ілюзій.

Серед інших причин для війни Путін також назвав те, що «Україна прямує в НАТО». Шольц, за його ж словами, відкрито сказав Путіну, що «про це не йдеться, принаймні, ще років 30».

Крім того, Путін розповідав Шольцу про “нацистський режим” в Україні.

«Говорити про це, коли президентом є єврей…. Варто собі уявити, наскільки це абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни”, — зауважив політик.

Шольц не погодився з твердженням публіки, що Німеччина, допомагаючи Україні зброєю, «роздмухує війну».

«Ми надаємо Україні можливість захищатися… Максимальна підтримка, щоби цей імперіалістичний напад на сусідню державу не завершився успіхом… Але водночас ми дбаємо про те, щоби не дійшло до великої війни між Росією і НАТО», — підкреслив Шольц.

Зокрема канцлер додав, що війна призводить до вбивства не тільки українців, але й росіян і «лише заради того, щоби колись у підручниках історії, які він (Путін – ред.) навіть не зможе прочитати, років через 100, було написано, що він завоював пару кілометрів».